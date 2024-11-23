Томск, 23 ноября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, который был осуждён по делу о пожаре в торговом центре, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Вадим Трифонов.

Марина Каширская ИА REGNUM Красные гвоздики и игрушки — в память о детях, погибших в «Зимней вишне»

По информации Трифонова, Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение осужденного.

«Вишневский освобождён от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — пояснил адвокат.

Суд в октябре 2022 года приговорил Вишневского к восьми годам колонии.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, произошёл в марте 2018 года. Большинство погибших были дети, которые оказались заблокированы в кинотеатре.

Суд одного из фигурантов уголовного дела Вячеслава Вишневского приговорил к восьми годам колонии и штрафу в размере 21 млн рублей за взятку, которую он дал экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания торгового центра с допущенными при реконструкции нарушениями.

Позже суд апелляционной инстанции увеличил штраф до 70 млн рублей. Наказание Вишневский отбывал в ИК-4 в Томске. В январе 2024 года Вишневскому смягчили наказание и перевели его на принудительные работы в исправительный центр.

Вишневский в 2016 году скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Польше.