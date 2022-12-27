Кемерово, 27 декабря, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Решение об увеличении размера штрафа экс-совладельцу и гендиректору торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому принял апелляционный суд. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС из зала суда.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мемориал у ТРЦ «Зимняя вишня»

Согласно решению апелляционного суда, Вишневскому было назначено дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого был увеличен до 70 млн рублей. В остальной части приговор был оставлен судом без изменений. Изначально Вишневскому было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 21 млн рублей за взятку главе Госстройнадзора региона при реконструкции здания ТРЦ.

Адвокат Вишневского уточнил, что решение о подаче кассационной жалобы будет приниматься после изучения материалов судебного заседания и приговора.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл в марте 2018 года. При пожаре погибли 60 человек, большинство погибших были дети, которые оказались заблокированы в кинотеатре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вишневскому.