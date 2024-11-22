Москва, 22 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В столичных магазинах доступен широкий ассортимент качественных продуктов питания на любой вкус и кошелек. Об этом заявила агентству городских новостей «Москва» руководитель общественной приемной Общественной палаты столицы Инесса Пученкова.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сегодня у москвичей нет проблем с доступом к продуктам питания», — отметила Пученкова. По её словам, заходя в магазин, человек может найти всё, что захочет: от обычной картошки до рыбных деликатесов.

«Ассортимент на полках очень разнообразный — у каждой позиции будет несколько видов», — подчеркнула эксперт. Так, если говорить о помидорах, это будут сливовидные, на ветке, азербайджанские, бычье сердце. «Шоколад можно найти с самыми разными вкусами, а рядом с ним на полке будут лежать десятки сортов чая», — добавила Пученкова. Что касается мяса, то выбор здесь тоже разнообразный — от наборов для варки супа из индейки до премиальных стейков.

«Кроме того, на сегодняшний день большинство продуктов в магазинах — российского производства», — рассказала эксперт.

Пученкова отметила, что москвичи могут быть уверены в качестве продуктов.

«Торговые сети создают экономичные и премиальные продуктовые линейки, поэтому купить еду для приготовления завтрака, обеда или ужина можно в разных ценовых сегментах», — пояснила она, добавив, что базовые продукты, ежедневно востребованные среди москвичей, всегда доступны.

Эксперт рассказала, что большинство из них как раз и составляют основную часть бюджетных линеек, таким образом москвичи могут пополнять холодильники по комфортным ценам.

«Москвичи выбирают продукты на любой вкус и кошелек, но самое главное, что все они будут качественными», — подчеркнула она. Пученкова отметила, что многие ретейлеры также запускают скидочные и льготные программы, которые помогают спланировать бюджет без лишних трат.