Москва, 22 ноября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Качественные музыкальные проекты, такие как «Зал «Зарядье» — детям», прививают любовь к классике. Об этом заявил агентству городских новостей «Москва» народный артист РФ Евгений Миронов. «Приучать юную аудиторию к посещению классических филармонических залов — сложная задача, с которой зал «Зарядье» справляется идеально», — отметил актёр.

Kremlin.ru Московский концертный зал «Зарядье»

В качестве примера он привел произведение «Петя и волк». По его словам, это шедевр, который был создан в Советском Союзе, но исполняется по всему миру и по сей день. «Прокофьев выступил здесь. в роли не только композитора, но и автора слов», — напомнил артист. Он рассказал, что он с Александрой Урсуляк во втором отделении прочтет стихи Хармса, Гумилёва и Заболоцкого под музыку зоологической сюиты Сен-Санса «Карнавал животных».

«Помимо совершенно фантастической музыки это ещё и сатира на человеческий мир. Стихи идеально дополняют музыку Сен-Санса и глубже раскрывают, иллюстрируют музыкальные образы», — рассказал Миронов. По его мнению, это будет интересно и детям, и взрослым.

«Такие концерты, я уверен, — это не только приятное времяпрепровождение в дни новогодних каникул, но и полезное, просветительское мероприятие, обогащающее внутренний мир и воспитывающее культуру маленького человека», — ссказал Евгений Миронов.

Ранее сообщалось, что зал «Зарядье» подготовил новый проект для детей, в программу которого входят интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты.