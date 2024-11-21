Магас, 21 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о необходимости улучшения туристической инфраструктуры в горных районах республики. Вопрос был подня в ходе прямой линии главы республики. По словам гида-экскурсовода Абдуллаха Чумакова, в Ингушетии требуют внимания такие вопросы как нехватка гостиниц, пунктов питания, санитарных зон, в также недостаточный уровень сервиса и плохое состояние дороги до башенного комплекса Вовнушки. Он предложил властям взять на контроль вопрос привлечения инвестиций в создание туринфраструктуры.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии рассказал о перспективах развития инфраструктуры туризма

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, на сегодняшний день в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» установлены санитарные модули в Бейни, Ольгетти, на Цей-Лоамском перевале и в Назрани. Глава республики признал необходимость дальнейшей работы над улучшением инфраструктуры, отметив, что особого внимания в этом плане требует горная часть Ингушетии. Также Калиматов рассказал о проблемах с благоустройством территории у Башни Согласия в Магасе. По его словам, они связаны с передачей объекта в собственность республики. Работы на объекте намерены завершить к 80-летию Победы, а неудобства с санитарными зонами удастся устранить позже.

В Ингушетии запланировано возведение новых гостиниц. На сегодняшний день в Магасе уже функционирует IT-отель, рассчитанный на 40 номеров. Он был построен благодаря бизнесмену и меценату Микаилу Гуцериеву, который в будущем намерен открыть гостиницы в Магасе и Назрани. В следующем году на Цей-Лоамском перевале начнется строительство пятизвездочной гостиницы на 40 номеров.

В рамках развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи» к 2030 году запланировано создание обширной инфраструктуры, в состав которой войдут бальнеологический комплекс, а также различные средства размещения — гостиницы, апартаменты и виллы. В краткосрочной перспективе здесь появятся модульные средства размещения и кемпинги. В 2025 году в планах властей республики оформление заявки на федеральную субсидию с целью продолжения этой работы. Не остается без внимания и тема питания туристов. Сейчас на территории курорта «Армхи» функционируют две точки питания, на Цей-Лоамском работает кафе и строится мангальная зона. ВТРК «Армхи» к 2030 году откроется ресторан и два кафе.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии рассказал о перспективах развития инфраструктуры туризма

Махмуд-Али Калиматов особо отметил позитивную динамику развития туризма в республике и подчеркнул важность осуществления контроля за деятельностью кемпингов с целью сохранения окружающей среды. Говоря о сложностях восстановления дороги к Вовнушкам, глава республики сообщил, что она находится на балансе ПУ ФСБ. И сейчас, по его словам, организована процедура передачи дороги на баланс Минавтодора или муниципалитета. Глава Ингушетии обратился к представителям бизнеса, предложив им инвестировать в развитие инфраструктуры, пообещав оказать всестороннюю поддержку.

В ходе «Прямой линии» представители тейпа Оздо выразили обеспокоенность, что вертолетные полеты могут оказывать негативное влияние на сохранность башенного комплекса Вовнушки. Глава Ингушетии согласился, что вопрос действительно серьезный, и инициировал проведение необходимый экспертизы, по результатам которой в случае необходимости будут предприняты меры.

Среди других предложений, поддержанных Калиматовым, стало проведение в Магасе республиканского кофейного фестиваля. По словам главы региона, это будет способствовать развитию экономики и привлечет туристов.