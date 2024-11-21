Подольск, Московская область, 21 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Умерших при загадочных обстоятельствах полностью голых мужчину и женщину нашли в номере отеля подмосковного Подольска, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам собеседника агентства, обнажённые трупы в номере нашла администратор гостиницы 20 ноября. В этот день постояльцы должны были выезжать, но на ресепшен не спустились. Дверь в номер тоже никто не открыл и менеджер решилась войти, отперев дверь своим ключом.

Внутри на полу она и увидела погибших.

Как рассказал источник, на руке у мужчины обнаружили след от укола, на теле женщины никаких повреждений не обнаружили. По словам администратора, в номер к паре никто не заходил.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Причинение смерти по неосторожности».

Что стало причиной гибели постояльцев, пока неизвестно, назначены экспертизы.

В октябре ИА Регнум писало, что в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте обнаружили тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и её спутника Максима Радченко. Пара приехала в Узбекистан в отпуск.