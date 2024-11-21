Москва, 21 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Всё больше людей в Москве вовлекаются в экологическое движение, в том числе благодаря центру «Мосволонтер». Добровольцы помогают собирать, сортировать и даже перерабатывать вторсырьё. За время существования проекта почти 23 тысячи жителей города приняли участие в его акциях и мероприятиях. Этой осенью в столице появилась ещё одна возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды — экологический проект «Экоточки Москвы».

Cgon.rospotrebnadzor.ru Контейнеры для раздельного сбора мусора

Раздельный сбор отходов и подготовка их к переработке — одно из важных направлений эковолонтерства. В текущем году волонтеры уже собрали тонны вторсырья. Они приносят вторсырье в специальные боксы, расположенные в восьми волонтерских центрах «Доброе место», а также помогают в экоцентре «Сборка» и на других площадках.

«Пластик, бумага, крышечки, фломастеры, ручки — как правильно утилизировать вторсырье, знают столичные волонтеры-экологи. Научиться раздельному сбору и правильно сортировать сможет каждый вместе с «Мосволонтером», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Москвичи начинают заботу об экологии города с установки контейнеров для раздельного сбора вторсырья, которые они после передают на переработку в экоцентрах. Многие также устанавливают контейнеры в подъездах своих домов.

Вывозить макулатуру, крышечки и другой пластик можно раз в месяц в специальные боксы в «Добрых местах» или на партнерские площадки «Мосволонтера». В свою очередь, в экоцентр «Сборка» можно передать более 65 наименований вторсырья, а старую одежду и ненужные вещи — в пункты приема благотворительного фонда «Второе дыхание».

С начала года горожане принесли в волонтерские центры «Доброе место» почти 1,6 тонны вторсырья. Большую часть, 980 килограммов, составила макулатура, а на втором месте пластик, которого принесли более 570 килограммов. Кроме того, с июня 2024 года волонтеры помогли экоцентру «Сборка» разобрать около 600 килограммов использованных ручек, фломастеров и механических карандашей перед их переработкой.

Стать помощником экоцентра может любой желающий. Перед началом смены для новых участников проводят экскурсию по музею рециклинга и зоне сбора фракций, где рассказывают, какие виды вторсырья существуют и как правильно готовить их к переработке. Самых активных помощников в экоцентре «Сборка» поощряют специальными баллами или изделиями из вторичного сырья.

«Мосволонтер» также помогает школам развивать экологическое направление волонтерства: проводит тематические мастер-классы, акции по сбору вторсырья, а также размещает брендированные боксы. Уже сейчас в движении участвуют целые школы, чьи ученики собирают пластиковые крышки, макулатуру и другое вторсырье.

Помимо этого во всех дворах Москвы есть контейнеры для раздельного сбора мусора. Это помогает увеличивать процент переработки, что позитивно влияет на экологию города.

Кроме того, москвичи могут сдавать ненужные вещи для вторичной переработки рядом с домом в рамках проекта «Экоточки Москвы». С его помощью появилась удобная карта пунктов приема ненужных вещей, на которой горожане могут легко найти ближайшее место сбора разных видов вторсырья.

Все собранные в рамках проекта ненужные вещи направят на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины, что будет способствовать поддержке социальных и экологических программ и поможет развитию инфраструктуры рециклинга одежды по всей России.

Сейчас на карте размещены адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Планируется постоянно увеличивать количество экоточек и расширять перечень собираемого вторсырья. В частности, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин, а затем батареек.