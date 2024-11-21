Вашингтон, 21 ноября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своей политикой фактически призывает уничтожить Украину, тогда как российский президент Владимир Путин действует спокойно и рассудительно. Об этом американский журналист Джексон Хинкл заявил в соцсети X.

Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский

По его словам, Зеленский практически умоляет «сровнять свою страну с землёй».

«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту», — написал Хинкл.

Как сообщало ИА Регнум, обновлённая ядерная доктрина России предполагает возможность ядерного ответа в случае использования западных неядерных ракет против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что «качественно новый виток» напряжённости произойдёт в том случае, если США действительно разрешат Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.