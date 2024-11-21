Власти Волгоградской области сообщили о последствиях атаки БПЛА
Сбитый БПЛА упал в Калачёвском районе Волгоградской области
Волгоград, 21 ноября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожен в Калачёвском районе Волгоградской области, сообщил 21 ноября губернатор Андрей Бочаров.
ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Вражеский БПЛА ночью перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнил он.
«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — приводятся слова Бочарова в официальном Telegram-канале областной администрации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ информировало о нейтрализации двух БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями.