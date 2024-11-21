Волгоград, 21 ноября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Украинский беспилотник уничтожен в Калачёвском районе Волгоградской области, сообщил 21 ноября губернатор Андрей Бочаров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вражеский БПЛА ночью перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнил он.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — приводятся слова Бочарова в официальном Telegram-канале областной администрации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ информировало о нейтрализации двух БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями.