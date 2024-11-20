Москва, 20 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Социальный фонд России в текущем году оформил единовременное пособие на 29,5 тыс. детей, которые были приняты на воспитание в семьи. Выплату получили усыновители, опекуны и приемные родители.

Дарья Антонова ИА Регнум

Размер пособия составляет 24,6 тыс. рублей на каждого ребенка. В случае, если семья усыновила ребенка старше семи лет или с инвалидностью, сумма выплаты составляет до 188 тыс. рублей. Повышенное пособие предоставляется также, когда семья берет сразу нескольких детей, приходящихся друг другу братьями или сестрами.

Обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения об усыновлении или решения об опеке или попечительстве либо со дня заключения договора о передаче ребенка в семью. Заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе Социального фонда и многофункциональном центре.

Соцфонд оформляет пособие в течение десяти рабочих дней со дня обращения и представления всех необходимых сведений. Деньги семье будут направлены в течение пяти рабочих дней после одобрения выплаты.