Нижневартовск, Югра, 19 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Нижневартовске появился новый детский сад для 320 детей. Строительство поддержало предприятие «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла построить детский сад в Нижневартовске

В трехэтажном здании площадью 7,5 тыс. кв. м комфортно разместятся 16 групп воспитанников возрастом от трех месяцев до семи лет. Здесь предусмотрены все условия для всестороннего развития детей: два плавательных бассейна, залы для физкультуры, компьютерный класс, кабинеты для музыкальных занятий, изобразительная и мультипликационная студии.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла построить детский сад в Нижневартовске

Здание детского сада стало первым объектом Нижневартовска, который осуществлён с использованием технологии информационного моделирования. BIM-технология позволяет оптимизировать затраты и отслеживать состояние объекта на протяжении всего цикла — от проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогла построить детский сад в Нижневартовске

Детский сад стал третьим образовательным учреждением, построенным в столице Самотлора при поддержке «Роснефти». Компания уже помогла открыть самую большую школу Нижневартовска и первый в округе подростковый экологический клуб «ЭкоКвант». Нефтяники также реконструировали роллердром и реализовали другие проекты, предназначенные для юных жителей города.