Красноярск, 18 ноября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») высадил около 400 тыс. саженцев сосны на площади в 182 гектара. Лесопосадки прошли на участках Кодинского и Ачинского лесничеств в Красноярском крае.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники высадили лес на 182 га в Красноярском крае

Саженцы перевозили в лесничества в специальных контейнерах, которые защищают будущие деревья от повреждений и пересыхания корней. Сосна выбрана для лесовосстановления как одно из самых выносливых деревьев, а её корневая система укрепляет почву. Кроме этого, они быстро растут и способны за короткое время создать значительные лесные массивы, которые становятся средой обитания многих видов животных и птиц, что важно для восстановления природного баланса тайги.

Масштабная природоохранная программа «РН-Ванкор» включает также восполнение водных биоресурсов. С начала работы на севере края нефтяники выпустили в сибирские водоемы региона более 10 млн мальков ценных пород рыб семейств осетровых и лососевых.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники высадили лес на 182 га в Красноярском крае

В числе экологических программ реализуется также газовая. Она направлена на рациональное использование попутного нефтяного газа, уровень которого на Ванкоре достигает почти 100%. Нефтяники также внедряют в производство технологии замкнутого цикла, повторного использования ресурсов.

На производственных объектах предприятия ведется мониторинг состояния окружающей среды — атмосферного воздуха, вод и донных отложений, почвы, растительного покрова. За 10 лет экологи предприятия провели порядка 12 тыс. таких проверок.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Нефтяники высадили лес на 182 га в Красноярском крае

Кроме этого, «РН-Ванкор» реализует грантовую программу по поддержке научных исследований флоры и фауны Таймыра, где ведет реализацию флагманского проекта «Восток Ойл». «Роснефть» совместно с правительством Красноярского края начала в регионе реализовывать комплексный лесоклиматический проект. Ожидаемый эффект поглощения парниковых газов за период реализации проекта составляет 10 млн тонн СО2-эквивалента.