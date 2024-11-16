Вашингтон, 17 ноября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру главы нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на пост министра энергетики США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», — сказано в заявлении Трампа, опубликованном в его соцсети Truth Social.

По словам политика, Райт является ведущим технологом и предпринимателем в сфере энергетики, имея в опыт в ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетике.

Помимо этого, отметил Трамп, Райт знаком и много лет работал с Дугом Бергамом, выдвинутым на пост министра внутренних дел.

«Эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведёт к снижению инфляции, победе в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта с Китаем (и другими странами) и расширению дипломатического влияния Америки для прекращения войн по всему миру», — заявил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Трамп выдвинул кандидатуру губернатора Северной Дакоты, миллиардера Дуга Бергама на пост руководителя нового нацсовета США по энергетике, а также на пост главы МВД.

В этот же день Трамп предложил кандидатуру 27-летней пресс-секретарши его предвыборной кампании Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома.

Перед этим Трамп предложил кандидатуры своих адвокатов Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора — главы минюста США, а также Эмила Боува — его главным помощником.