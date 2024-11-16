Киев, 16 ноября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Украина испытывает четыре вида ракет собственного производства. Об этом в субботу, 16 ноября, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ракетная программа. У нас четыре вида ракет, сейчас идут испытания», — сказал он в интервью «Украинскому радио».

Зеленский не назвал виды ракет, о которых идёт речь, и на какой стадии находятся так называемые испытания.

При этом глава киевского режима признал, что в производстве систем радиоэлектронной борьбы Украина пока не добилась высоких результатов.

Как передавало ИА Регнум 16 ноября, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с требованием поставить Киеву дальнобойные системы вооружения. Она напомнила, что другие государства Европы, такие как Великобритания и Франция, уже поставляют крылатые ракеты на Украину. При этом министр обороны не упомянула напрямую снаряды Taurus.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что поставка Украине дальнобойных ракет Taurus не изменит ход спецоперации, а лишь продлит агонию киевского режима. Удары крылатыми ракетами многократно увеличивают риск перехода вооружённого конфликта в самую опасную стадию, добавил политик.