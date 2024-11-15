Санкт-Петербург, 15 ноября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Подготовка инженерных и рабочих кадров является стратегически приоритетным направлением для «ФосАгро». Об этом заявил первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, выступая на международном форуме «Роль инженерного образования и науки в достижении целей устойчивого развития — новые вызовы и решения» в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба ПАО «ФосАгро»

«Чтобы решить задачу обеспечения кадровой безопасности, «ФосАгро» в 2013 году начала развивать собственную корпоративную модель образования — от школы до трудоустройства в компании», — рассказал Сиродж Лоиков. По его словам, за десять лет компания вложила в проект более 11,5 млрд рублей. За это время три тысячи выпускников образовательной модели «ФосАгро» вернулись на предприятия компании. «Наш опыт подготовки высококвалифицированных инженеров и рабочих был рекомендован Советом Федерации к тиражированию правительством при формировании федерального проекта «Профессионалитет», — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро».

По словам, Лоикова, залогом эффективности образовательной модели «ФосАгро» стала ее дуальность — то, что 70% практических занятий студентов подшефных колледже проходят непосредственно на производстве. Для этого на каждом предприятии «ФосАгро» созданы специализированные площадки, оснащенные современным оборудованием и технологиями. Здесь студенты получают практический опыт, применяя полученные теоретические знания. Например, на территории череповецкого комплекса «ФосАгро» работает специализированный химико-технологический полигон. Там установлено свыше 250 единиц промышленного оборудования, необходимого для отработки студентами их профессиональных компетенций. Всего на предприятиях группы внедрено более 60 современных тренажеров для отработки практических навыков.

Уникальный учебный подземный полигон, где будут готовить современных горных инженеров, компания строит в Кировске. Проект реализуется в сотрудничестве с Мурманским арктическим университетом, федеральными и региональными властями.

«Передвигаться по горизонту студенты будут на настоящем дизелевозе, знакомясь с процессом логистики в подземных условиях. Будет создано несколько ключевых практико-ориентированных локаций — бурение, взрывание, добыча, транспортировка, вспомогательные процессы. На поверхности возводим галерею с образовательной инфраструктурой. Планируется обучать на базе полигона не менее 500 студентов и столько же работников ежегодно», — добавил Сиродж Лоиков.

Свой опыт подготовки инженерных кадров «ФосАгро» распространил и на АПК. Совместно с Министерством сельского хозяйства компания реализует программу развития аграрного образования. Она охватывает уже 47 аграрных вузов, а в 21 из них открыты образовательные центры «ФосАгро». Это многофункциональные аудитории с современными компьютерами и средствами мультимедиа.

В этом году в Москве открылся современный учебно-выставочный комплекс «Тимирязев центр», построенный на средства «ФосАгро». Он стал первой в России специализированной образовательно-выставочной площадкой для агропромышленной отрасли. Отсюда передовые практические знания в области устойчивого земледелия будут тиражироваться по всей стране. Объем инвестиций «ФосАгро» в образовательные проекты в АПК превысил 5 млрд рублей.