Томск, 15 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Томске разработал программу обучения информационным технологиям. По ней уже начали учиться студенты Томского государственного университета, осваивающие компетенции серверных разработчиков и разработчиков систем автоматизированного проектирования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает уровень обучения будущих разработчиков ПО

В 64 академических часа вошли образовательные блоки по созданию графического интерфейса программного обеспечения, тестированию и отлаживанию приложений, проектированию баз данных. В конце обучения студентов ждёт итоговая аттестация в виде производственной задачи.

Лекторами стали эксперты томского научного института «Роснефти», цифровые решения которого внедряются по всей производственной цепочке компании. Специалисты института — ключевые разработчики «ГИС-РН» — первого корпоративного программного обеспечения для консолидации геопространственной информации. В этом году «ГИС-РН» признано лучшим цифровым решением для нефтегазовой отрасли.