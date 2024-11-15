Калининград, 15 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. На судостроительном заводе «Янтарь» и предприятии ОКБ «Факел» в Калининграде состоялись концерты всероссийского патриотического марафона «Музыка в цехах». Перед тысячами заводчан выступили Александр Маршал, группа «Земляне», Денис Майданов и Роман Архипов.

«Русская медиагруппа» Концерты «Музыка в цехах» прошли на предприятиях Калининграда

«Музыка в цехах» — проект, созданный в поддержку тружеников тыла. Марафон основан телеканалом RU. TV и членом совета директоров «Русской медиагруппы» Юрием Киселёвым.

Член совета директоров «Русской медиагруппы» Владимир Киселёв-младший отметил, что такие концерты уже прошли в Нижнем Тагиле, Челябинске, Санкт-Петербурге, других городах. «Мы с большим удовольствием делаем такие мероприятия — это благодарность за труд заводчан во имя общей Победы», — подчеркнул Владимир Киселев-младший.

«Русская медиагруппа» Концерты «Музыка в цехах» прошли на предприятиях Калининграда

На заводе «Янтарь» сцена была воздвигнута прямо на одной из частей огромного корабля, собираемого в цехе. Здесь перед заводчанами выступили Александр Маршал, группа «Земляне» и Роман Архипов.

Следом состоялся концерт на предприятии «Факел», занимающемся разработкой электроракетных, термокаталитических двигателей, а также двигательных установок на их основе. Здесь на сцену вышли Денис Майданов, группа «Земляне» и Роман Архипов. «В цехах артистов всегда ждет жаркий прием, как на рок-концерте. Я не раз выступал в цехах, где создаются изделия для оборонки. И сегодня для меня большая честь петь перед кораблестроителями: я давно хотел попасть в Калининград именно с этой целью», — отметил Александр Маршал.

По его словам, без таких концертов артист сегодня не имеет права существовать. «Ведь именно благодаря этим людям мы имеем военную технику, без чего не обойтись», — подчеркнул он.

«Русская медиагруппа» Концерты «Музыка в цехах» прошли на предприятиях Калининграда

Проект «Музыка в цехах» стал чрезвычайно важным не только для его зрителей, но и для всех артистов, принимающих в нем участие. Возможность исполнить свой гражданский долг, выразить благодарность работникам предприятий — это то, что вновь и вновь вдохновляет их отправляться по всей России.

«Здесь испытываешь гордость за свою страну. Здесь работают мощные, добросовестные люди. Как говорится, песня нам строить и жить помогает», — отметили участники группы «Земляне».