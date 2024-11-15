Сразу два муниципалитета Краснодарского края в ночь на 15 ноября подверглись атакам десятков вражеских беспилотников, сообщил в Telegram-канале кубанский губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в Крымске обломки сбитых БПЛА упали на территорию четырех домовладений, обошлось без пострадавших, повреждена крыша одного дома и автомобиль. Также части вражеского дрона повредили крышу частного дома в Красноармейском районе в станице Полтавской. В другом доме выбиты стекла. Таким событием ознаменован новый, 995-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Всего за ночь, по данным Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА, в том числе 36 беспилотников — над территорией Краснодарского края и ещё 10 — над акваторией Азовского моря. Также три дрона уничтожены над территорией Республики Крым и два БПЛА — над Белгородской областью.

Тем временем расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» в контрбатарейной борьбе уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления живой силы ВСУ в курском приграничье.

А военнослужащий с позывным Тайфун отметил низкое морально-психологическое состояние киевских боевиков, которые всё чаще спасаются бегством.

«Раньше они бежали по двойкам-тройкам, а сейчас десятками, бывает даже тридцать человек, — все убегают по полям в неизвестном направлении. Они бегут куда глаза глядят», — пояснил Тайфун.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.