Москва, 15 ноября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. На развитие малых и средних предприятий будет направлено 5,3 трлн рублей. Средства для предприятий будут выделены в рамках действующих и новых финансовых программ Корпорации МСП до 2030 года. Такие данные были озвучены в ходе заседания совета директоров Корпорации МСП, где обсуждалась стратегия развития корпорации до 2030 года.

Иван Шилов ИА Регнум

«Стратегия корпорации нацелена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника малого и среднего бизнеса», — сказал председатель совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития Максим Решетников.

Министр добавил, что в новом федеральном проекте необходимо обеспечить изменение подходов от количественных к качественным ориентирам в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. «Для этого необходимо переосмыслить и роль корпорации как института развития малого и среднего бизнеса, и ее инструментов», — подчеркнул Решетников.

Из 5,3 трлн рублей, которые МСП привлекут на развитие по финансовым программам Корпорации МСП, почти половина предназначена для компаний из отраслей, формирующих экономику предложения, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам Исаевича, действующие программы, которые показали свою эффективность и востребованность, будут сохранены. В частности, он отметил «зонтичные» поручительства как пример такой программы.

«Появятся льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предпринимателей из моногородов, а также МСП в сфере станкостроения и робототехники. Также будет запущено льготное инвестиционное кредитование для поддержки инвестпроектов МСП в туризме, IT, научно-технической деятельности, производстве», — перечислил Исаевич. — В итоге за счет этих программ бизнес привлечет и направит на свое развитие порядка 800 млрд. рублей до 2030 года».

Данные финансовые инструменты развития малых и средних предприятий Корпорация МСП будет реализовывать в рамках обновленной стратегии развития.

На обеспечение опережающего реального роста дохода на одного работника субъекта МСП будут направлены действующие и новые инструменты, система управления которыми выстраивалась последние годы на основе обратной связи от бизнеса и аналитики данных Цифровой платформы МСП.РФ. Реализация этих инструментов обеспечит порядка 50% общего вклада в достижение цели указа.

Александр Исаевич подчеркнул, что достичь цели указа президента позволит решение трёх масштабных задач, которые лягут в основу стратегии развития Корпорации МСП. Первой задачей он назвал создание стимулов для роста числа переходов МСП из одной категории в другую. Вторая — обеспечить рост вклада МСП в экономику предложения.

«Дав импульс этим отраслям, мы нарастим необходимое для нашей экономики предложение продукции и услуг», — пояснил Исаевич.

Третья задача заключается в расширении участия МСП в обеспечении технологического суверенитета. «До 2030 года объём закупок у малых технологических компаний составит около 1,2 трлн рублей», — добавил Александр Исаевич.

На совете директоров обсуждалось масштабирование эффективных инструментов на других участников Национальной гарантийной системы. Было предложено запустить совместное «зонтичное» поручительство с региональными гарантийными организациями, где Корпорация МСП будет выступать в роли поручителя по кредитам МСП.

Также в следующем году планируется запуск совместного «зонтичного» поручительства Корпорации и ВЭБ.РФ специально для МСП, принимающих участие в формировании городской экономики, и для поддержки отечественных брендов. Разделение рисков по поручительствам между ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП даст возможность большему числу предпринимателей привлечь заемное финансирование.