Москва, 15 ноября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, отмечается Всемирный день вторичной переработки. Сейчас в Москве можно сдать на переработку многое — от пластика и старых шин до батареек. И эта экологическая тема только набирает обороты. Так, недавно был запущен проект «Экоточки Москвы», благодаря которому можно узнать, где сдать на переработку старую или ненужную одежду. Чтобы узнать, что же происходит с этой одеждой после того, как она окажется в ящике для сбора, журналисты ИА Регнум отправились прямиком в сортировочный цех. Здесь нам рассказали, как и где сдавать одежду и есть ли специальные правила. Также работники поделились историями о том, почему женщины часто отдают туфли на каблуках и чем востребованы белые рубашки и майки.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Масштабы «эколабиринтов» в сортировочном цехе поражают. Десятки стеллажей, возвышающихся к самому потолку. Каждый плотно утрамбован белыми мешками, ящиками и коробками. Всё это килограммы вещей, которые ждут своей очереди. Что-то уйдет на продажу в нишевые магазины, какие-то позиции передадут на благотворительность, некоторые послужат отличным вторсырьем для переработки.

Специально для тех, кто хочет поучаствовать в проекте и узнать больше полезной информации — «Зелёная мода» в вопросах и ответах.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Что такое «Экоточки Москвы»?

Это контейнеры для сбора отходов, которые принимают одежду и текстиль. Прямо сейчас любой желающий может сдать вещи в любой из 200 пунктов, расположенных в разных частях города. В планах — открыть пункты для сдачи автомобильных шин и батареек.

Как найти пункты?

Они отмечены на сайте мэра recycle. mos.ru. Под каждым указан режим работы и информация о том, что можно сдать в конкретной точке. И, кстати, быть экофрэндли не только приятно, но и полезно: разобрал гардероб, помог природе — и получил за это подарок. Достаточно авторизоваться в акции «Город заданий» через единую учетную запись «Mos. ID». За каждый выполненный пункт из списка копятся баллы. Их потом можно обменять на сайте «Миллион призов».

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Контейнеры есть в каждом районе?

Да, и найти удобный можно на карте «Экоточек Москвы» на сайте мэра.

Поместятся ли все мои вещи в контейнер?

Габариты каждого «эколарца» указаны на карте «Экоточек Москвы». Более того, рядом с адресом есть фотография, чтобы можно было их оценить масштаб. Существует несколько стандартных размеров контейнеров. Первый — маленький, зачастую выполняет функцию перевозного. Такие ставят на мероприятиях и фестивалях. Бывают контейнеры среднего размера, в зависимости от наполнения его вывозят раз в день или неделю. Есть и большие контейнеры. Например, самый популярный расположен в саду имени Баумана. В такой поместится очень много одежды. Отличный вариант для тех, кто решил максимально разгрузить гардероб.

Что с происходит с вещами после сдачи?

Грузчики объезжают экоточки, собирая за один рейс порядка 15–20 точек. Одежда попадает в центр сортировки. Здесь специалисты определяют её состояние, бренд, качество и дальнейшую судьбу. За день один работник может отсортировать около 300 килограммов, а весь центр — от 3,5 до 4 тонн.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Куда направляется отсортированная одежда?

Специальные экосотрудники разделяют партии на несколько категорий. Первая — благотворительность. Сюда попадают либо новые вещи с бирками, либо те, что в очень хорошем состоянии. Вторая — благотворительные магазины. В такую стопку уходит одежда люксового качества. Передавая её стокам и специальным секонд-хендам, организаторы могут окупить логистику, оплату аренды и работу сотрудников. В третью партию попадают вещи с дефектами, пятнами, дырками. Их отправляют в центр переработки.

Что можно сделать из переработанных материалов?

При переработке вещи расщепляются на волокна, после чего из них снова изготавливают ткани. Если материал не очень хорошего качества, то получается ветошь, которую используют на заводах, например. А из материалов нормального качества делают наполнители для матрасов, мебели, шумоизоляцию или регенерированное волокно для будущего мерча.

Самые популярные категории вещей, которые сдают?

Обувь на высоких каблуках. Дамы частенько покупают неудобную обувь, от которой потом хочется избавиться. Также в топе базовые футболки, кофты и штаны.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Какие вещи востребованы для благотворительности?

Вещи первой необходимости. Зимой это теплая обувь, пуховики, теплые куртки, пальто и предметы мужского гардероба, особенно больших размеров. Летом — треники, кроссовки, майки.

Нужно ли готовить вещи перед сдачей на «Экоточки»?

Одежду нужно постирать и обязательно хорошо высушить. Мокрые вещи могут заплесневеть в контейнере. Затем — в обычный пакет, плотно завязываем и погружаем в контейнер.

Некоторые качественные вещи отправляют на апсайклинг?

Иногда мастерские благотворительных фондов заказывают у склада определенную партию вещей. Например, светлые рубашки, кофты, майки или джинсовые изделия. Эту одежду ждет апсайклинг — вторичное использование. Опытные мастера или начинающие швеи придумывают, как можно перешить или сделать из двух-трех одну. Так «Экоточки Москвы» дают одежде вторую жизнь. Для кого-то ненужная кофта может стать вещью первой необходимости, стильной частью гардероба или полезным волокном.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Почему важно заниматься раздельным сбором отходов и какие программы реализуют в Москве в этом направлении?

Разделять отходы очень важно по многим причинам. Почему — объяснит руководитель отдела экоцентра «Битцевский лес» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Чижова: «В первую очередь, с точки зрения экологии и заботы об окружающей среде, раздельный сбор отходов (РСО) помогает уменьшить количество мусора, поскольку отсортированные отходы становятся ресурсом для будущего производства, а не источником загрязнения. Разделяя отходы и сдавая их в переработку, мы способствуем сокращению свалок, что, в свою очередь, снижает воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Во-вторых, сортировка отходов и дальнейшее использование переработанных фракций в производстве позволяет экономить ресурсы планеты и снизить затраты на добычу первичных ресурсов.

И в-третьих, практика раздельного сбора способствует формированию экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде у детей и взрослых. Очень важно и ценно, когда люди осознают, какое влияние на природу оказывают их привычки и учатся их корректировать в интересах сохранения окружающей среды».

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Экоцентры департамента природопользования проводят множество эколого-просветительских мероприятий — это акции по раздельному сбору отходов, тематические занятия, лекции и викторины, в ходе которых участники узнают о важности и принципах раздельного сбора и о том, какой посильный вклад может внести каждый. Специалисты также проводят мастер-классы, которые дают возможность по-новому взглянуть на, казалось бы, ненужные и использованные предметы, и дать им вторую жизнь. Эти мероприятия доступны для горожан разных возрастов.

Фото Олега Сосницкого «Зеленая мода» в вопросах и ответах: как работают «Экоточки Москвы»

Кроме того, в ряде экоцентров департамента можно сдать в переработку старую или ненужную одежду и обувь. Их можно найти на карте «Экоточки Москвы» на сайте мэра.