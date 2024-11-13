Краснодар, 13 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. 27 центров единоборств построено в Краснодарском крае, еще 15 центров строятся. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи со спортсменами и тренерами региона в преддверии Всероссийского дня самбо.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился со спортсменами и тренерами региона в преддверии Всероссийского дня самбо

Губернатор напомнил, что День самбо отмечается в России во второй раз, празднование было утверждено указом президента России Владимира Путина. «И неслучайно мы собрались в новом Дворце самбо, где в марте был Владимир Владимирович Путин. Он высоко оценил возможности, которые здесь создали для тренировок и проведения соревнований», — отметил Кондратьев. «В регионе построили 27 центров единоборств, еще на 15 объектах идут строительные работы, — рассказал губернатор Краснодарского края. — Создаем полноценную систему подготовки спортсменов. Через две недели здесь впервые пройдет Кубок России по самбо. Рассчитываем, что команда Краснодарского края покажет достойный результат».

Глава региона подчеркнул, что самбо — исконно российский вид спорта, основанный на традициях и уважении к сопернику, это предмет национальной гордости. Он отметил, что на базе Дворца самбо начала работу краевая спортивная школа «Самбо», в её состав войдут все муниципальные центры единоборств. На возведение дворца из краевого бюджета было выделено около 4 млрд рублей. В новом спортивном объекте уже занимаются порядка 600 человек.«Ни в одном регионе такого больше нет, — заявил он. — Все для того, чтобы сделать самбо массовым видом спорта на Кубани».

Вениамин Кондратьев также рассказал о реализации проекта «Самбо в школу», который сейчас он охватывает 807 школ и 517 тысяч детей. Большая роль в воспитании будущих чемпионов отводится тренерам, особенно в сельской местности. «Мы строим дворцы единоборств, но они будут пусты без тренеров. Чтобы ликвидировать нехватку кадров в следующем году планируем запустить программу «Земский тренер», — сообщил губернатор. — Будем выплачивать по 1 миллиону рублей тренерам, готовым работать на селе. Это первая мера поддержки. В дальнейшем рассмотрим другие варианты для популяризации самбо».

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что в регионе занимаются 138 видами спорта, но именно самбо имеет такую серьезную поддержку. Субсидию в один миллион рублей смогут получить 82 тренера. В ходе общения обсудили вопросы дальнейшего развития спорта. Сейчас самбо в регионе занимаются почти 10 тысяч спортсменов и эта цифра продолжает расти, в том числе и за счет инфраструктуры.

Директор «СШОР по самбо и дзюдо» Рудольф Бабоян отметил, что у этого вида спорта большие перспективы. «Губернатор поддерживает нас, создает условия. Такое доверие остается только оправдывать весомыми результатами. Мы готовы защищать честь Кубани, показывать всю свою мощь и силу, доказывая, что наша молодежь лучшая и перспективная», — заявил он.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился со спортсменами и тренерами региона в преддверии Всероссийского дня самбо

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в завершении встречи губернатор Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты спортсменам за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, и вклад в развитие и популяризацию борьбы самбо в регионе.

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация по самбо и дзюдо» создана в 1999 году. Президентом федерации является заслуженный тренер России по самбо, мастер спорта международного класса по самбо Рудольф Бабоян. За годы работы краевой федерацией подготовлено шесть заслуженных мастеров спорта России, более 30 мастеров спорта международного класса, более 200 мастеров спорта России, более 500 кандидатов в мастера спорта России. Лидерами развития самбо в Краснодарском крае являются Армавир, Анапа, Краснодар, Курганинск Новороссийск, Крымск, Сочи, Тихорецк и Усть-Лабинск.