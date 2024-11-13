Киев, 13 ноября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили под Торецком советскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7 «Пион» с поставленными США снарядами. Об этом сообщил корреспондент немецкой газеты Bild Бьёрн Штрицель.

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В материале от 12 ноября отмечается, что украинская армия долго не применяла САУ времён 1960-х годов, так как весной 2022 года израсходовала боеприпасы к ней из советских запасов. Для самой тяжёлой из ныне действующих пушек необходимы 203-мм снаряды, масса каждого из которых составляет 100 кг.

Недавно нашёлся способ вновь использовать «Пионы». США поставили украинским войскам снаряды нужного калибра, производившиеся на американской территории в 1950-е и 1960-е для орудий М110 и М115.

Побывавший на позициях ВСУ журналист отметил, что САУ запускают ещё до поступления приказа. По словам военных, установке необходимо достичь рабочей температуры. После отмашки от руководства «Пион» выводится на огневую позицию. При выстреле вокруг него содрогается земля, добавил Штрицель.

Масса САУ «Пион» составляет 60 т, а длинна ствола — 12 м. Её создали для уничтожения бетонных укреплений потенциального противника.

Как сообщало ИА Регнум, в марте российские военные в ходе штурма Авдеевки захватили уцелевшие образцы иностранной техники, включая американский бронетранспортёр М-113 времён Вьетнамской войны. Военные обратили внимание на исправное техническое состояние машины. Это говорит, что бронетранспортёр не был подбит, а его просто бросили.

После осмотра в сборном пункте приёма поврежденных машин специалисты выяснили, что вместо штатного американского миномёта калибра 120 мм внутри был установлен миномёт такого же калибра, но советского образца.