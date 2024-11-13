Ханты-Мансийск, 13 ноября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Специалисты «РН-Юганскнефтегаз» (крупнейший добывающий актив «Роснефти») совместно со специалистами уфимского научного института компании провели 30-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП) с применением технологии Plug and Perf на новой горизонтальной скважине Приобского месторождения. Технология увеличила запускной дебит нефти в два раза.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повышает продуктивность скважин

Моделирование и расчеты процессов выполнены с помощью корпоративного программного обеспечения «РН-СИГМА», «РН-ГРИД», «РН-КИМ».

Технология Plug and Perf позволяет проводить большое количество стадий гидроразрыва пласта (ГРП) на горизонтальной скважине, увеличивать площадь охвата продуктивного пласта стимуляцией и повышать дебит скважины.

В результате проведённого ГРП на горизонтальном участке ствола скважины длиной в два километра образовалось 59 поперечных трещин. В российской промышленности это высокий показатель для разработки низкопроницаемых горных пород.

В ближайшие три года в рамках проекта строительства высокотехнологичных скважин Компании на месторождениях «РН-Юганскнефтегаз» планируется бурение и ввод в эксплуатацию более 100 горизонтальных скважин с технологией Plug and Perf.