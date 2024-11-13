Кировск, Мурманская область, 13 ноября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил горно-обогатительный комплекс «Апатит» с 95-летием. Он поблагодарил коллектив предприятия за участие в благотворительных программах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Многие годы труженики комбината вносят существенный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны, — говорится в поздравлении патриарха. — Профессионализм и самоотверженность, любовь к Отечеству и деятельная забота о его будущем всегда отличали коллектив вашего предприятия, работу которого высоко ценит и государственное руководство России, и наши сограждане». Глава Русской Православной Церкви подчеркнул, что АО «Апатит» активно участвует в различных благотворительных программах, направленных на совершенствование системы здравоохранения, развитие образования, культуры и спорта.

Патриарх Московский отметил внимание, которое «руководство комбината и в целом компания «ФосАгро» уделяют духовно-нравственному состоянию сотрудников, утверждению традиционных ценностей в жизни людей и сохранению национального исторического наследия». В 2016 году по благословению патриарха Кирилла «ФосАгро» возродила дореволюционную традицию строительства заводских храмов. Сегодня православные церкви возведены открыты на каждой производственной площадке предприятия в Кировске, Череповце, Волхове, Балакове и Москве, а их общее число достигло 14.

Комбинат «Апатит» входит в группу «ФосАгро» и является крупнейшим в мире предприятием по добыче и переработке фосфатной руды. Экологически чистая продукция комбината становится сырьем для производства удобрений, востребованных аграриями более чем в 100 стран мира. При этом для «ФосАгро» безусловным приоритетом остается российский рынок. Сегодня каждая третья тонна удобрений, внесённых на отечественные поля, поставляется этой компанией.

Участие «ФосАгро» в жизни Церкви на Крайнем Севере не ограничивается контуром производственных объектов. При поддержке компании была отреставрирована уникальная церковь в Варзуге, восстановлен самый северный в России Трифонов Печенгский мужской монастырь, возведены храм Спаса Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа в Кировске, храм новомучеников и исповедников российских и церковь Иверской иконы Божьей Матери в Апатитах. «ФосАгро» первой из крупных промышленных компаний поддержала строительство кафедрального собора в Мурманске.