Магас, 13 ноября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Ингушетия сохраняет темп роста промышленности выше 10%. Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, по итогам первых десяти месяцев текущего года этот показатель в республике составил 113% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Объем отгруженных товаров производства, работ и услуг в республике достиг 13,06 млрд рублей.

Сергей Карпухин/ТАСС Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов сообщил, что последние несколько лет власти региона активно работали над развитием промышленности. По его словам, результатом стало в том числе функционирование ряда предприятий, которые ранее простаивали, однако были успешно перепрофилированы и реанимированы. «Мы создали замкнутый цикл по производству алюминиевых профилей и металлических сплавов, зарегистрировали его как первый в Северо-Кавказском федеральном округе алюминиевый кластер, куда вступило уже более десяти резидентов из разных регионов», — сказал глава республики. «Также успешно работает у нас предприятие по производству полимерных труб. Есть еще несколько успешных предприятий в сфере пищевой промышленности, которые заметно влияют на рост индекса промышленного производства», — отметил Калиматов.

К отраслям с наиболее значительным развитием в Ингушетии относятся выпуск различных резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, а также некоторые другие направления.