Москва, 12 ноября, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Эксперты считают, что масштабное исследование национального парка «Лосиный остров» будет способствовать обеспечению комфортного сосуществования людей и животных.

Юрий Кавер/РИА Новости

«Для разработки стратегии сохранения устойчивого развития национального парка «Лосиный остров» в 2024 году было проведено уникальное исследование, в подготовке которого участвовали более 80 профессиональных экспертов», — сказал агентству городских новостей «Москва» директор Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Сергей Найденко.

По его словам, ранее таких обследований в столь короткие сроки не проводилось ни в одном национальном парке, ни на одной особо охраняемой природной территории России. Цель исследования — попытаться ответить на вызов, когда дикие животные живут рядом с человеком, и сделать комфортным существование для той и другой стороны.

«В целом в парке фиксируются более полутора тысяч видов животных, растений и грибов. Из них более 200 занесены в Красную книгу Москвы», — пояснил Найденко. Он добавил, что в нынешних условиях сохранение биоразнообразия национального парка «Лосиный остров» должно стать приоритетным направлением развития данной территории.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии РАН Николай Соболев отметил, что научно-практический результат пилотного проекта для «Лосиного острова» позволяет подтвердить важность сохранения уникальных природных экосистем даже в условиях города.

«Благодаря разностороннему вкладу специалистов мы получили подтверждение, что природопользование в Москве может развиваться по пути интеграции природных экосистем в городскую среду, что способствует созданию благоприятных условий для жизни горожан. Человек — это часть природы, и правильное взаимодействие с ней помогает нам формировать экологически устойчивую среду», — подчеркнул Соболев.

Как добавил директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун, в парке планируется проводить различные образовательные и экотуристические мероприятия.

«Мы выделили несколько больших блоков для образовательной работы в нацпарке, среди которых — постоянное проведение экологических профильных смен и практикумов для школьников и студентов», — рассказал Моргун. Для этого в центре разработали агрегативную программу с разным содержанием.

Директор центра также рассказал, что есть необходимость в постоянно действующем объединении дополнительного образования, которое станет базовой площадкой для юннатских движений.

«По этой программе могут заниматься школьники на территории по сетевому принципу на различных площадках Москвы, проводя практическую часть на базе национального парка», — сказал Моргун.

Третьей возможностью Моргун назвал проведение экологических олимпиад. По его словам, специалисты уже разработали экологический квест по интересным объектам парка.

«Мы разработали несколько сценарных планов для таких экскурсионных предприятий, которые можно использовать в формате туриста», — подчеркнул он. Это самый минимум тех возможностей, которые мы для себя выделили. «Мы очень поддерживаем научно-образовательный центр, где школьники, студенты смогут не только проходить практики, но и содействовать научным исследованиям», — заключил Моргун.