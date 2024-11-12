Петропавловск-Камчатский, 12 ноября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскритиковал ситуацию с обеспечением жителей региона лекарствами. На расширенном оперативном совещании он поручил краевому министру здравоохранения Александру Гашкову обеспечить доставку необходимых препаратов в отдалённые районы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ситуация с лекарственным обеспечением остаётся крайне напряжённой и является ключевой проблемой, которая волнует наших жителей. Поэтому прошу держать вопрос на личном контроле до его решения», — сказал Владимир Солодов.

Губернатор добавил, что до «Камчатфармации» довели необходимые денежные средства, поэтому теперь проблем с закупкой лекарственных препаратов нет.

«В ручном режиме нужно обеспечить, чтобы каждое обращение [населения] получало свой отклик, а мы обеспечивали доступность лекарств как для федеральных и региональных льготников, так и для граждан, которые хотят приобрести тот или иной препарат в розничной сети», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщалось ранее, последние несколько месяцев возросло количество обращений жителей Камчатки по вопросам лекарственного обеспечения. Вопросы касаются как наличия необходимых лекарств в аптеках, так и вопросов, связанных с их стоимостью, рецептурным обеспечением и новыми лекарственными средствами.