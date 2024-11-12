Махачкала, 12 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Сезон уборки винограда в Дагестане завершился рекордным урожаем в 301,5 тыс. т. Об этом 11 ноября сообщил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Собранный урожай на 6% (19 тыс. т) превысил прошлогодние показатели.

«На сегодня урожай практически убран. Темпы уборки и средняя урожайность неплохие, заметно выросли, превышают прошлогодние показатели, в чем лично убедился в ходе осмотра виноградников акционерного общества «Им. Наримана Алиева» во время рабочей поездки в Дербентский район 16 сентября», — приводит слова премьера Telegram-канал правительства Дагестана.

Абдулмуслимов отметил очевидный экспортный потенциал данной сферы, которым нужно правильно распорядиться не в ущерб внутреннему рынку.

В правительстве напомнили, что в Дагестане находятся 26% площади виноградных насаждений всей страны (27,6 тыс. га). За 9 месяцев 2024 года одни лишь производители алкоголя направили в бюджет почти 5,6 млрд руб. налоговых отчислений, что на 15% превысило показатели аналогичного периода 2023 года. Деньги позволят обеспечить рост и развитие республики, отметил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, в Краснодарском крае прогнозируют увеличение производства винодельческой продукции на 5% — до 23,7 млн декалитров. Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка отметил, что за сезон были собраны 235,5 тыс. т ягоды. Урожай снизился из-за погодных условий, но качество винограда на достойном уровне.