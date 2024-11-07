Краснодар, 7 ноября, 2024, 21:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае прогнозируют увеличение производства винодельческой продукции на 5% — до 23,7 млн декалитров. Об этом рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, выступая на Российском винодельческом форуме. Он отметил, что с начала года на Кубани произвели 17 млн декалитров тихих и игристых вин.

Иван Шилов ИА Регнум Вино

По словам Коробки, в регионе завершилась уборка винограда. »По итогам сезона собрано 235,5 тысяч тонн янтарной ягоды. Снижение связано с погодными условиями. В то же время качество винограда на достойном уровне, сахаристость высокая», — отметил он.

Как отмечают в пресс-службе администрации Краснодарского края, регион занимает лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии России. На Кубани расположено 34% от всех площадей виноградников страны. В общероссийском объеме производства на долю нашего региона приходится 46% вина и 51% шампанского. В 2023 году в крае произвели 22,9 млн декалитров винодельческой продукции.