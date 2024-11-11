Москва, 11 ноября, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Заседание научно-экспертного совета по вопросам сохранения и развития национального парка «Лосиный остров» состоялось в ситуационном центре правительства Москвы. На нём представили результаты комплексной оценки территории парка, которая была проведена впервые, а также одобрили мероприятия по сохранению биоразнообразия на ближайшие пять лет.

Nikiforovvb Лосиный остров

Национальный парк «Лосиный остров» — это уникальный пример сохранения естественной природы всего в десяти километрах от центра мегаполиса. Развивать его неповторимую экосистему городу помогают ведущие российские эксперты, входящие в научный совет. Он был создан при участии города для масштабного исследования и последующего сохранения «Лосиного острова» и объединил передовых специалистов в области экологии.

«Ежегодно парком пользуются 3-5 млн москвичей. Нам важно было посмотреть, что можно сделать для сохранения биоразнообразия и уникальной экосистемы Лосиного острова: чтобы с одной стороны, горожане могли наслаждаться фантастической природой, с другой стороны, чтобы исконные обитатели парка, — животные и растения, — чувствовали себя хорошо», — сказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева.

В течение года специалисты в сотрудничестве с ведущими научными институтами Российской академии наук провели детальную эколого-биологическую оценку территории национального парка «Лосиный остров», а также животного мира и лесных экосистем. Они обнаружили редчайшие и исчезающие виды растений, животных, птиц — чеглок, гребенчатый тритон, рыжие лесные муравьи и др. Еще более 10 редких видов выявлены впервые на территории национального парка.

По результатам исследований совет установил, что московская часть территории национального парка — природная территория с относительно низким уровнем антропогенного воздействия и богатым биоразнообразием. Ученые предлагают организовать особый режим охраны почти на 1,4 тыс. га, что составляет порядка 40% московской части национального парка. Это особо ценные участки лесных экосистем — места обитания редких видов животных.

Кроме того, ученые предложили создать в «Лосином острове» современный научно-образовательный центр, центр реабилитации и реинтродукции животных, климатическую станцию для инструментальной оценки экологической эффективности лесов парка.

Также эксперты рекомендовали ускорить внедрение цифровых технологий мониторинга территории национального парка и создать в 2025 году специальную службу реагирования для обеспечения безопасности лосей и горожан. Среди других предложений — создание рекреационных зон, в которых фотоловушки и видеорегистраторы позволят посетителям дистанционно наблюдать за дикими животными в естественной среде обитания.

Рекомендации экспертов по предотвращению распространения инвазивных видов растений будут учтены уже в 2025 году. На охраняемых территориях парка начнется восстановление 10 исчезающих видов флоры и фауны, среди которых лось, заяц-беляк и русак, белая лазоревка, редкие виды первоцветов, стрекоза дозорщик-император и др., пройдут первые посадки ели, дуба и ясеня на участках «старого» ветровала.