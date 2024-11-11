Тюмень, 11 ноября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) с 6 по 8 ноября состоялись «Дни Роснефти». Представители 25 дочерних предприятий компании организовали для студентов «марафон презентаций», гостевые лекции, тренинги и мастер-классы, деловые игры и собеседования. В мероприятии приняло участие более 700 студентов ТИУ и учащихся «Роснефть-классов».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменском индустриальном университете прошли «Дни Роснефти»

В рамках «Дней Роснефти» сотрудники «Самотлорнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Ванкор», «Сахалинморнефтегаз-Шельф» познакомили студентов с особенностями добычи углеводородов.

В свою очередь, специалисты Ангарского завода полимеров, Ачинского и Сызранского НПЗ, Ангарской нефтехимической компании рассказали студентам о нефтепереработке, а представители корпоративных проектных институтов из Тюмени и Уфы — об исследовательской и инновационной деятельности компании.

Во время собеседований представители кадровых служб предприятий «Роснефти» отобрали кандидатов для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.