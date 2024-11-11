Ханты-Мансийск, 11 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Компания «Конданефть» (входит в нефтедобывающий блок «Роснефти») получила в течение пяти лет экономический эффект в размере более полутора миллиардов рублей благодаря реализации программы производственной эффективности. Система направлена на сокращение эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Конданефть» сэкономила 1,5 млрд рублей за счет внедрения инноваций

За три квартала 2024 года специалисты «Конданефти» разработали и утвердили девять паспортов по повышению производственной эффективности. Одним из наиболее успешных проектов стало внедрение метода анализа динамических данных без остановки скважин, подлежащих исследованию. Так предприятие смогло отказаться от вынужденного простоя скважин и повысить объемы отбора нефти. Внедрение инновации позволило сэкономить более 400 млн рублей.

Кроме того, на предприятии стали использовать технологию «холодная вода» при гидроразрыве пласта, что позволило сократить расходы за счёт исключения нагрева жидкости в летний период.

Предложенная специалистами «Конданефти» технология по очистке призабойной зоны пласта на скважинах системы поддержания пластового давления без привлечения бригад текущего ремонта скважин принесла экономический эффект в размере свыше 100 млн рублей.

Всего за последние пять лет «Конданефть» внедрила 59 паспортов повышения производственной эффективности.