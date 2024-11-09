Москва, 9 ноября, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Экстренные службы восстановили подачу электричества на юге Москвы после сбоя. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.

SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS

«Энергоснабжение потребителей района Чертаново Северное в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее о сбое в подаче электричества в столичном районе Чертаново сообщил ряд Telegram-каналов.