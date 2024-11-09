Украина, 9 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Закарпатской области собираются штрафовать родителей учеников за прогулы в школах, сообщается 9 ноября на сайте Раховского горсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, на сайте указано, что родители школьников будут нести ответственность не только за их пропуски, но и за употребление алкоголя, курение, хулиганство и не только. За подобные нарушения родителей будут привлекать к административной ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины.

При первом нарушении будет назначаться предупредительный штраф в размере от 850 до 1700 грн. Если в течение года ситуация повторится, следующий штраф составит от 1700 до 5100 грн. Аналогичное наказание будет применяться в отношении родителей, чьи дети в возрасте от 14 до 16 лет совершают преступления либо другие административные нарушения.

21 апреля стало известно, что комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины рассмотрел законопроект о введении в школах предмета «защита Украины» и рекомендовал принять его на пленарном заседании.

Целью законопроекта называется формирование у школьников первичных общевойсковых знаний и специальной компетентности, касающихся оборонного сознания. Также предполагается, что новый предмет поможет им осознать обязанность по вооруженной защите государства.