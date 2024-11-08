Москва, 8 ноября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. На заводе в Калуге «ПСМА Рус» собрали седан Citroen С4 и выставили на продажу, сообщает 8 ноября издание «Российская газета».

Global Look Press

Вся уникальность нового седана Citroen C4 заключается в калужской сборке, что подтверждается номером VIN. Стоимость автомобиля без учёта акций составила 2 550 000 рублей.

Авторы материала предположили, что авто могли собрать из машинокомплектов Peugeot-Citroen, которые остались после заморозки работы компании в РФ. По подобному принципу функционирует автозавод АГР в Санкт-Петербурге, выпускающий модели Solaris на мощностях бывшего завода Hyundai.

12 августа ИА Регнум передавало, что на бывшем заводе Volkswagen — ООО «АГР» — приступили к серийной сборке автомобилей, к концу 2024 года планируется выпустить 27 тыс. машин.

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