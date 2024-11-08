Москва, 8 ноября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Четыре новые зоны отдыха создали специалисты Комплекса городского хозяйства на юге Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, зоны отдыха появились в районе реки Городня.

Комплекс городского хозяйства Москвы На юге Москвы появились четыре новые зоны отдыха

«Создание новых зон отдыха является необходимой составляющей комфортной городской среды», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, уже не первый год по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводится обновление пространств у воды, чтобы сделать их доступными для москвичей и гостей столицы. «В этом году выполнили масштабные работы вдоль русла реки Городня, там создали четыре новые зоны для отдыха, прогулок и занятий спортом. Все они объединены в единый рекреационный маршрут», — сообщил заместитель мэра российской столицы.

Комплекс городского хозяйства Москвы На юге Москвы появились четыре новые зоны отдыха

Первая зона появилась в овраге возле жилых домов на улице Красного Маяка. Здесь создали экотропу из прессованного металлического настила с площадкой для тихого отдыха, воркаут-зоной с тренажерами и хоккейной коробкой. Второй благоустроенной зоной стала территория возле водоема в Народном парке, где обустроили деревянные настилы вокруг и над прудом, расширили детские и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники. В новый маршрут вошли благоустроенные ранее территории возле Кировоградских прудов и сквер Родная Гавань. Проведено благоустройство пространств в районе третьего и четвертого Варшавских прудов.

Комплекс городского хозяйства Москвы На юге Москвы появились четыре новые зоны отдыха

Как отметил Пётр Бирюков, также приведен в порядок Покровский парк вдоль Дорожной улицы.