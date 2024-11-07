Москва, 7 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Москве 54-летний инвалид Иван (имя изменено) около шести дней провёл в квартире с умершей супругой, сам того не зная, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам собеседника агентства, мужчина и сам едва не погиб, пытаясь добраться до жены, которая находилась в другой комнате.

Трагедия разыгралась в Таганском районе столицы. 6 ноября Иван сумел дозвониться до экстренных служб и сообщил, что несколько дней не видел свою 37-летнюю супругу Анну (имя изменено). Сам мужчина не может ходить, но в итоге был вынужден отправиться в соседнюю комнату проверить жену. Дойти у него не получилось — Иван упал в коридоре и сутки не мог подняться. К нему немедленно выехали медики и спасатели. В квартире они обнаружили измождённого Ивана и его супругу, которая уже шесть дней как была мертва.

Мужчину эектренно госпитализировали. Как он сам объяснил, супруга тоже была инвалидом и болела раком. О том, что она скончалась он не знал. Анну спасатели обнаружили в собственной постели, следов насилия на теле не нашли.

Следователи начали проверку.