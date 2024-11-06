Красноярск, 6 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») завершила мероприятия по лесовосстановлению. На площади 300 га нефтяники высадили 940 тысяч сеянцев лесных культур в Ачинском и Каратузском лесничествах Красноярского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Востсибнефтегаз» высадил более 900 тысяч сеянцев лесных культур

В прошлом году «Востсибнефтегаз» высадил на территории Ачинского лесничества около 500 тысяч сеянцев ели сибирской с открытой и закрытой корневой системой. А в 2022 году благодаря предприятию на уничтоженном пожаром участке Кодинского лесничества прибавилось более 1 млн сосен. Кроме того, в мае этого года в честь своего 30-летнего юбилея нефтяники подарили Красноярску сосновую аллею.

Всего за последние три года предприятие высадило 2,5 млн сеянцев лесных культур.

Также «Востсибнефтегаза» восполняет водные биоресурсы, организует мероприятия по очистке города от стихийного мусора в парках отдыха, передает на вторичную переработку макулатуру и батарейки. Предприятие поддерживает и науку: уже 10 лет при грантовой поддержке «Востсибнефтегаза» ученые-экологи исследуют флору и фауну Эвенкии.