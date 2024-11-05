Москва, 5 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В центре Москвы обновили швы гранитной облицовки нескольких набережных. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, работы прошли на 24 набережных, это в общей сложности более 100 тыс. погонных метров покрытия.

Известия/Кристина Кормилицына

Заместитель мэра российской столицы пояснил, что мероприятия проводятся раз в пять лет. «Они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит», — отметил Пётр Бирюков. В этом году отремонтировали швы на участке от Крымского моста до причала «Парк Горького», Болотной, Кремлевской, Москворецкой и Софийской набережных, 19 набережных реки Яузы.

Для москвичей такие работы проходят незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок. «Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, — рассказал Бирюков. — Затем специалисты приступают непосредственно к расшивке». Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором, пояснил заместитель мэра Москвы.