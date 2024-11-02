Обнинск, Калужская область, 2 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Обнинский городской суд приговорил к четырём годам колонии бывшего сотрудника одного из институтов Обнинска за незаконную передачу за рубеж информации, которая могла использоваться при создании оружия массового поражения. Об этом в субботу, 2 ноября, заявили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как установил суд, мужчина, будучи сотрудником одного из обнинских институтов, находясь в 2019 году в командировке во Франции, незаконно передал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос полученные во время исполнения международного контракта сведения о характеристиках энергетической установки, которые могли быть использованы при создании оружия массового поражения.

«Суд признал подсудимого виновным <…> и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как передавал ИА Регнум 18 апреля, в Санкт-Петербурге суд дал семь лет колонии доктору технических наук Александру Куранову по делу о госизмене. Учёный обвинялся в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. Он был задержан в Москве в августе 2021 года.