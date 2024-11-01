Вашингтон, 1 ноября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Данные о том, что Россия якобы передала технологии КНДР, не подтверждены. Об этом заявил глава министерства обороны (МО) Южной Кореи Ким Ён Хён на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

«Передача российских технологий КНДР к настоящему моменту не подтверждена», — сказал он.

Глава Пентагона Ллойд Остин также отметил, что подтверждений о каких-либо поставках из России в Корейскую Народно-Демократическую Республику нет. Речь идёт о слухах, согласно которым Пхеньян в обмен на такую услугу должен был якобы отправить в РФ своих военных.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября Ким Ён Хён выразил мнение о том, что КНДР якобы может направить свои войска в зону специальной военной операции для поддержки России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления напоминают «информационную утку». Представитель Кремля добавил, что российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что необходимости в задействовании корейских войск в зоне СВО нет.

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что КНДР будто бы фактически включается в конфликт на Украине и поддерживает в нём Россию. Представитель Корейской Народно-Демократической Республики при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в спецоперации.

19 октября Ллойд Остин заявил, что у него нет возможности подтвердить заявления о якобы присутствии войск КНДР в зоне СВО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что западные страны могут готовиться к отправке своих войск на Украину, и для оправдания своих действий целенаправленно распространяют слухи о якобы присутствии в зоне СВО военнослужащих из КНДР.