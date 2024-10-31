Москва, 31 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Оргкомитет национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России 2024» назвал лауреатов для получения награды. За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян.

Оргкомитет премии Названы лауреаты премии «Марка №1 в России 2024»

Голосование проходило с начала сентября по конец октября 2024 года. Потребители выразили свое отношение к производителям товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив открытые анкеты.

Лауреатов выбирали в категориях «Услуги и сервис», «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Медицинские товары». Полный список лауреатов 2024 года доступен по ссылке.

Вручение наград премии «Марка №1 в России 2024» состоится 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Официальная церемония пройдет в виде гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от лауреатов премии.