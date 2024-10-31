Ижевск, 31 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Более 50 экспертов встретились на VI корпоративной научно-практической конференции по вопросам гидрогеологии и водообеспечению «Роснефти». Организатором мероприятия выступил научный институт компании в Ижевске.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Эксперты обсудили развитие гидрогеологии на конференции «Роснефти»

Участники конференции обсудили задачи, которые стоят перед российским нефтегазовым комплексом. Ключевой темой стали результаты внедрения в производство программного комплекса «РН-Аква». Он был разработан специалистами ижевского научного института. Специалисты отметили положительный опыт работы с комплексом и определили направления для расширения его функционала.

Также эксперты выступили с докладами, посвященными новым направлениям в гидрогеологии и лучшим практиками проектирования.

Специализированный институт «Роснефти» по гидрогеологии и водообеспечению работает на базе Ижевского научного института с 2018 года. Он выполняет все работы по гидрогеологии во всех регионах присутствия компании, в том числе все виды проектной и отчетной документации по добыче воды и размещению попутных вод, проводит опытно-фильтрационные исследования и занимается разработкой специализированного программного обеспечения.