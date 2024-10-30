Магас, 30 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В Ингушетии создан Экспортный совет при главе республике. Он будет заниматься вопросами экспорта продукции Ингушетии в дружественные страны. В состав совета войдут члены регионального правительства, вице-премьеры, представители региональных ведомств и министерств, финансовых и экономических структур, крупные бизнесмены. Руководить советом станет глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По словам Махмуда-Али Калиматова, совет призван способствовать достижению целевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на вывод российских производителей на внешний рынок. Ещё одной задачей совета будет создание в республике благоприятных условий для экспортной деятельности.

Совету предстоит разрабатывать рекомендации для совершенствования экспортной деятельности в отраслях, которые носят приоритетный характер для экономики Ингушетии. Также структура должна будет привлекать муниципалитеты к участию в процессах, направленных на развитие регионального экспорта, расширять перечень мер поддержки, предусмотренных для работающих на экспорт производителей, предпринимать шаги по сокращению бюрократических барьеров, создающих помехи для деятельности экспортеров. Экспортный совет также займется координированием работ по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0.

Как напомнил Махмуд-Али Калиматов, президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году повысить объем экспортной продукции агропрома минимум в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года. Глава республики подчеркнул, что по итогам 2023 года Ингушетии удалось перевыполнить план по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Её объем превысил 1,2 миллиарда рублей, в то время как плановый показатель составлял порядка 160 миллионов рублей. Руководитель региона перечислил главных экспортеров субъекта, назвав в их числе «Мукомольный комбинат» — ООО «Берс». Данное предприятие с начала года экспортировало в Ирак, Иран, Грузию, Афганистан около 24,7 тысячи тонн муки собственного производства.