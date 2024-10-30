Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 30 октября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») закончил строительство закрытого коллектора ручья Клюквенный. Теперь участки нескольких улиц Комсомольска-на-Амуре защищены от подтопления во время паводков, благодаря чему исключается риск размыва берегов и вероятность попадания в ручей различных загрязнений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Дальнем Востоке реализовали уникальный проект по сохранению ручья

Почти два километра русла ручья замкнули в железобетонное сооружение, обеспечив гидроизоляцию по всей его протяжённости. Кроме того, на улице Городской, которую раньше ручей подмывал в период паводка, построили новый мост.

Защитную конструкцию оснастили приборами автоматического мониторинга колебаний уровня воды в ручье и насосными станциями. В случае наводнения избыток воды будет направлен на очистные сооружения Комсомольского НПЗ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Дальнем Востоке реализовали уникальный проект по сохранению ручья

В 2023 году Комсомольский НПЗ получил комплексное экологическое разрешение от Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора. Оно стало первым в Хабаровском крае. Для получения таких разрешений проводится оценка технологий, применяемых на производстве, а также технические и управленческие решения, которые помогают сохранить ресурсы производства и уменьшить его влияние на окружающую среду.