Кемерово, 30 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Депутаты Кемеровской облдумы в среду, 30 октября, единогласно приняли во втором чтении закон, который разрешает усыплять агрессивных бездомных животных или животных, брошенных в приютах. Трансляция заседания шла на сайте парламента.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Согласно тексту законопроекта, муниципалитеты региона смогут умерщвлять бездомных животных, причинивших вред человеку, а также не востребованных животных, находящихся в приютах. Положения вступят в силу 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум 17 сентября, в Рязани врачи спасли четырёхлетнюю девочку, у которой собака откусила почку. Медики заявили, что из-за серьёзных повреждений операция была очень сложной, но прошла удачно. Ребёнок проходил реабилитацию в течение месяца.

26 июня в Волгограде бродячая собака напала на 80-летнюю пенсионерку. Женщина получила укушенные раны ноги и попала в больницу. Было возбуждено уголовное дело о халатности, деятельности уполномоченных муниципалитетом на отлов бродячих животных дана негативная оценка.