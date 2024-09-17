Рязань, 17 сентября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Хирурги Рязанской областной клинической детской больницы имени Дмитриевой спасли жизнь четырёхлетней девочке, подвергшейся нападению очень крупной собаки. Во вторник, 17 сентября, главный внештатный хирург минздрава Рязанской области Олег Ларькин признался, что ранее не сталкивался с такими серьёзными повреждениями.

Денис Абрамов ИА REGNUM

«Ребёнок был в шоке. Травмы очень тяжёлые: от сосудов и мочеточника откушена правая почка, повреждена двенадцатиперстная кишка, повреждены обе плевральные полости, переломы нескольких рёбер и позвонка, множественные укушенные раны туловища и конечностей», — приводятся слова хирурга в сообщении, опубликованном на странице регионального министерства во «ВКонтакте».

Операция продолжалась много часов и была крайне сложной, однако прошла удачно. Спустя месяц реабилитации малышка уже готовится к выписке. Тем не менее, пока что она останется под наблюдением специалистов.

Как сообщало ИА Регнум 25 июня, девятилетний мальчик попал в реанимацию в результате нападения стаи собак в Забайкалье. Ребёнка госпитализировали для оказания помощи в тяжёлом состоянии и запланировали телемедицинскую консультацию с профильной федеральной организацией. После этого в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту нападения собак на ребёнка. Уточнялось, что мальчик отдыхал в детском лагере в Читинском районе, животные напали на него, когда он остался без присмотра.

В середине марта мальчик в Красноярском крае едва не лишился глаза из-за нападения бродячей собаки у школы, когда шёл домой. Пострадавшего десятилетнего ребёнка доставили для оказания медпомощи в краевую офтальмологическую клиническую больницу. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело о халатности.