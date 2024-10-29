Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Проект краевого бюджета Камчатского края на 2025–2027 годы предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Так, свыше 2,5 миллиарда рублей направят на повышение заработных плат работников некоторых категорий бюджетной сферы региона. В их числе — педагоги, врачи, работники культуры и спорта, социальные работники, которые трудятся в краевых и муниципальных бюджетных организациях.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что главная задача — выполнить все социальные обязательства перед жителями.

«Формируя бюджет, мы находимся в непростых условиях, однако удерживаем те приоритеты, которые для нас имеют первостепенное значение», — отметил Солодов. Он пояснил, что речь идет в первую очередь о социально значимых расходах, связанных с обеспечением необходимого качества жизни граждан, повышением заработной платы и полным выполнением социальных обязательств, включая индексацию денежных выплат.

Так, с 1 декабря этого года будет обеспечена индексация зарплат работников некоторых категорий бюджетной сферы Камчатского края. Повышение коснётся порядка 30 тысяч жителей. Кроме того, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен составить 22 440 рублей, а в Камчатском крае эта сумма составит 58 344 рубля.

Финансирование всех мер социальной поддержки будет сохранено в полном объеме. Индексация коснется таких выплат, как единое пособие, единовременная денежная выплата многодетным семьям взамен предоставления земельного участка и ряда других востребованных выплат.