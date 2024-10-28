Таймырский район, Красноярский край, 28 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Компания «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть») во время навигации завезла на объекты и базы флагманского проекта «Восток Ойл» рекордные 1,2 млн тонн грузов. Показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 30%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На «Восток Ойл» в летнюю навигацию доставлены рекордные 1,2 млн т грузов

Всего за период летней навигации 366 морских и речных судов выполнили 705 рейсов по Северному морскому пути, Енисею, а также рекам Обь-Иртышского бассейна. Среди грузов — четыре нефтегазосепаратора массой более 34 тонн каждый. Они доставлены на Тагульский производственный участок, где их смонтируют на установке подготовки нефти.

Для строительства новой инфраструктуры на проект доставили крупногабаритное оборудование, спецтехнику, трубы, кабели, ГСМ, стройматериалы, щебень и песок.

Для приема грузов на Таймыре нефтяники задействовали 13 причалов и производственные базы на реке Енисей. Грузы для Ванкорского кластера также принимали базы МТР Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета (приток Енисея).

«РН-Ванкор» применяет современные технологии в процессе логистических операций, что обеспечивает своевременную доставку и оперативную разгрузку судов в круглосуточном режиме.