Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил установить особый контроль за ценообразованием на куриные яйца на территории региона после повышенного падежа птиц на птицефабрике в посёлке Пионерский.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Нужно проработать вопрос достаточности яиц в торговых сетях — найти, откуда будет идти закупка дополнительных объемов. Кроме того, прошу внимательно отслеживать обоснованность ценообразования и динамику колебания цен — нужно в сотрудничестве с Федеральной антимонопольной службой контролировать эту ситуацию и не допустить необоснованного завышения цен со стороны предпринимательского сообщества в Камчатском крае», — отметил Солодов.

Глава региона назвал главной задачей «быстрое восстановление работоспособности птицефабрики».

Как сообщало ИА Регнум, вспышка птичьего гриппа произошла на одной из крупнейших птицефабрик региона — в посёлке Пионерский. В ночь с 25 на 26 октября на предприятии был зафиксирован повышенный падеж. Отмечалось, что власти Камчатки установят зону очага и угрожающей зоны в радиусе 5 км. Жителей попросили сообщать об обнаружении тел птиц в ветеринарную службу.